Nazionale, dal pasticcio Maldini-Pirlo a Mancini. Quali prospettive per il futuro?

E alla fine fu Paolo Maldini Dt con Leonardo – suo braccio destro – come advisor. La bandiera per definizione, un uomo di campo dalla grande signorilità chiamato a risollevare le sorti di un sistema che forse mai aveva toccato così tanto il fondo. E con sé, porta come Ct un regalo che nemmeno Babbo Natale: Pep Guardiola. Il filosofo, l’uomo che ha cambiato il calcio come pochi altri al servizio del movimento italiano. Un sogno troppo bello per essere vero, spento dal suo “no”. Il risveglio, consegna la figura di Andrea Pirlo. Una scelta molto divisiva visto il curriculum del bresciano da allenatore. Da qui, il terremoto.

Torna a galla una sua collaborazione con Fonbet, società di betting russa, che ha portato al troncamento dei rapporti col suo ex compagno Andriy Shevchenko. E i discorsi sulla vicinanza agli ucraini? E quelli moralistici verso Fagioli e Tonali per le scommesse sul calcio? Davvero un direttore tecnico può commettere una leggerezza simile? Il neo presidente della Figc Malagò non dà il suo Ok al nuovo Ct. Maldini però non ci sta: o Pirlo o dimissioni. L’ex Coni è però irremovibile e, nonostante si sia vociferato di un nome condiviso, si è percorsa la seconda strada. Tutto ciò in appena 16 giorni.

Però, ce ne sono volute meno di 24 per trovare i sostituti. Stavolta, Malagò ha agito diversamente, selezionando in prima persona il Ct. Dentro non solo un ritorno, ma un suo uomo di fiducia: Roberto Mancini. Lui, lasciatosi con l’azzurro in maniera burrascosa nel 2023, di nuovo in panchina. Al suo fianco Claudio Ranieri, l’uomo buono del calcio italiano, tra i più genuinamente stimati. Una sliding door di quelle che può riscrivere la storia. Sarà il tempo a determinarne la qualità, rimane però la natura confusionaria della decisione e il pasticcio all’italiana, al netto di quali saranno i risultati.

La prima domanda sorge spontanea: perché si è puntato su Maldini? L’ex Milan non fa certamente una bella figura, ma il suo carattere dirigenziale è ben noto. E, nel momento in cui decidi di optare per un profilo di tale personalità, bisogna assumersene rischi e controindicazioni. Una di queste, riguarda la scelta del Ct. Era difficile immaginare che il dirigente accettasse un nome non condiviso. Davvero non si è tenuto conto di questo aspetto? Qualcuno esulterà pensando di aver “scampato” Pirlo. Ma, ampliando il ragionamento, si nota come da un punto di vista di mentalità si sia rimasti al punto di partenza. Ancora una volta, non si è scelto in base a chi può essere più adatto al rilancio, ma per nomea, cercando di calmare e compattare un popolo desideroso di riscatto.

Una riflessione va aperta anche sulla figura di Pirlo. Premessa, sia per curriculum che per la vicenda Fonbet non può essere il Ct della Nazionale italiana. Perché da una parte v’è bisogno di un profilo di assoluta qualità e status. Dall’altra, quello del commissario tecnico rimane un ruolo pubblico, ed è giusto che questi debba mantenere degli standard di rispettabilità. Però, se si è attaccato lui per questa collaborazione, perché quel Mancini che ha allenato l’Arabia Saudita – un paese con enormi criticità dal punto di vista della democrazia – invece va bene? È chiaro quanto l’acqua di sorgente che il veto nasca per altri motivi. Che siano questi solo tecnici o vi sono state altre interferenze? Qui, non è ancora possibile dare una risposta completa ed esaustiva.

Ora però, bisogna discutere del presente: possono essere Mancini e Ranieri gli uomini della ripartenza? Roberto è già stato alla guida della Nazionale dal 2018 al 2023, subentrando proprio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Il suo quinquennio è da dividersi in due parti: ciò che va fino all’11 luglio 2021 e quel che ne è poi seguito. I primi tre anni sono stati decisamente positivi, tra esperimenti riusciti, lo sviluppo di un gioco corale e la stabilizzazione di un gruppo forte e unito. Alla vigilia di Euro2020 vi erano buonissime aspettative, ma non di vittoria. La semina ha però prodotto un raccolto inaspettato: la vittoria degli Europei, un successo che mancava dal 1968. Un risultato che non va spiegato solo con la fortuna o con l’abusato termine “miracolo”, ma che è frutto di un lavoro ben svolto.

Poi, la tracotanza, la hybris stando ai greci antichi. Alla serata trionfale di Wembley è seguito un periodo in cui gli azzurri si sono sentiti padroni del mondo, che ha portato ad un calo di tensione poi culminato nella clamorosa esclusione dai Mondiali di Qatar 2022. Da lì, il buon progetto Mancini si è arenato. Gli esperimenti sono apparsi sempre più caotici ed il gruppo si è pian piano sfaldato. Tra convocazioni di circostanza e alcune naturalizzazioni riuscite o tentate, è risultato palese come il Ct non sapesse più in che acque navigare. Questo, fino all’agosto 2023, quando ha accettato la chiamata della nazionale dell’Arabia Saudita, lasciando l’Italia in un momento di enorme difficoltà, con la qualificazione ad Euro2024 in bilico. Una conclusione che non è piaciuta ai più, che lascia spazio a diverse dietrologie e ad aneddoti futuri.

Dunque, la figura di Mancini appare come incerta. Da un lato, Roberto come Ct ci sa fare. È capace di imporre la propria visione a tutto il movimento e di saper trarre il meglio dal materiale a disposizione. Magari, serviva proprio un momento di pausa da quell’ultimo deludente biennio per poter tornare più carico. Dall’altra, la ferita per quell’ormai arrivederci resta, e non sarà semplice ripianarla. La sfida odierna poi, è più difficile di quella di 8 anni fa, quando la mancata qualificazione ai Mondiali apparve come un evento drammatico e non come una consuetudine.

Ranieri invece, appare come l’uomo per tutte le stagioni e situazioni. Lì dove lo metti, stai sicuro che farà bene, anche perché l’impresa Leicester gli ha fornito un credito pressoché illimitato. La figura poi, appare come rispettabile e capace di farsi seguire da tutto il movimento. I dubbi principali riguardano l’età. Qualora l’Italia guadagnasse il pass per i Mondiali del 2030, Claudio avrebbe 79 anni. Sarà allora ancora capace di poter svolgere il suo ruolo? E, in questo tempo, saprà porre le basi perché il futuro possa essere rigoglioso? Se non cambierà la mentalità italiana del risultato subito e a tutti i costi, questi anni potrebbero venir persi in quanto a progettualità.

Già, il punto più critico rimane l’approccio, il come si vuole affrontare la ripartenza azzurra. Dal 2000 in poi, in Nazionale si è seguita la filosofia del risultato immediato saltando tutta la fase di programmazione, scegliendo di volta in volta i nomi più in voga in circolazione. Una strategia che in alcuni casi ha anche pagato, ma che ha impedito di poter costruire delle fondamenta solide. Qualora venisse abbandonato questo deleterio modo di pensare, allora il duo Mancini-Ranieri andrebbe accolto con i maggiori auspici. In caso contrario, vi è il rischio dell’ennesima debacle. Dopo anni di delusioni, non ce lo si può più permettere.