Lello Esposito: «Il legame con Maradona è diventato più forte perché è parte dell’anima della città. Ecco cosa auguro al Napoli per i prossimi cento anni»

Lello Esposito, scultore e pittore, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Qui ha parlato a proposito della festa per il centenario del Napoli, oltre che della figura di Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

Le campane di cento chiese, la “processione azzurra” lungo via Toledo, l’evento in piazza Plebiscito: il secolo azzurro è festa di popolo.

«Storicamente Napoli tende ad amplificare tutto. È un numero particolare il 100 perché sinonimo di un’abbondanza che contraddistingue questa spontanea aggregazione popolare e questa grande unione. Il Calcio Napoli si identifica nella città e viceversa ed è stato, al di là dei risultati sportivi, questo l’elemento più geniale, intelligente e utile della gestione del presidente De Laurentiis. Un elemento non fine a sé stesso. È una tipicità che Napoli riesce ad esprimere con straordinaria forza che si riflette sulle prestazioni della squadra e sull’entusiasmo del popolo. I rintocchi di cento campane sono un modo scaramantico, tra sacro e profano come nell’abitudine della città, per onorare la festa. Chi c’era la domenica del 10 maggio ’87 ricorda ancora bene la processione per il primo scudetto».

Ecco, la “processione azzurra” da piazza Carità, dove venne sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione Calcio Napoli, a piazza Plebiscito cosa rappresenta?

«Mostra la passione e l’orgoglio di Napoli, che unisce i suoi simboli in questo evento. È un messaggio che andrà, come tutto ciò che riguarda la città, oltre i confini: un messaggio che sarà ascoltato e visto in tutto il mondo, come altri eventi legati alla squadra di calcio. È questo l’aspetto più significativo dell’opera che porta avanti il presidente De Laurentiis, oltre ai risultati e allo sviluppo commerciale. È il senso di appartenenza che si vedrà sabato 1 agosto ancora una volta in una città amplificatrice degli aspetti belli e brutti».

Al centro di questo evento il Napoli di oggi e Maradona, a cui lei dedicò un’opera dopo il primo scudetto.

«La testa di San Gennaro che diventa la testa di Maradona con Pulcinella che danzano intorno al campione che ha macchie di sangue sul viso. In nessun altro luogo del mondo come a Napoli si mescolano sacro e profano».

Perché il legame tra Maradona e Napoli è diventato ancora più forte dopo la sua morte, ormai sei anni fa?

«Perché Maradona rappresenta l’anima della città, dunque tutti noi. È il ragazzo che riuscì a realizzare il sogno partendo dal basso, anzi dal nulla, e per questo ci ha conquistati ed è diventato parte di Napoli. Abbiamo ammirato il suo genio e la sua vita. La morte avvenuta in circostanze tragiche lo ha restituito alla sua dimensione iniziale: è morto solo, quasi da povero. E ciò ha rafforzato ancor di più la sua presenza in questa città. È stato decapitato e poi santificato. Ecco nuovamente il richiamo al sacro e al profano. Diego sarà presente alla festa del centenario come lo è nella quotidiana vita di Napoli. È straordinario quanto accade ai Quartieri spagnoli dove si è creata un’economia nel ricordo di Maradona, unendo la creatività allo spirito di accoglienza. A Napoli c’è molto da fare, ci sono sacche di povertà e di disagio. Ma se si ha la capacità di trasformarlo e di superarlo il degrado può diventare un’opportunità di sviluppo».

Cosa augura a Napoli e al Napoli per i prossimi cento anni?

«L’entusiasmo che sprigiona la passione per il calcio è come il magma del vulcano: diventa energia straordinaria e può mettere Napoli nella condizione di essere la più grande d’Italia, d’Europa, del mondo. Il fuoco della città è una speranza, la volontà di portare a termine gli obiettivi deve essere il nostro motore, come accade per la squadra di calcio che negli ultimi anni ha vinto due scudetti dando di sé e di Napoli una forte immagine. Volere è potere, non soltanto un modo di dire. Lo dimostra un Paese che sembra distante da Napoli come la Cina, che in quarant’anni ha compiuto una clamorosa escalation diventando una potenza mondiale. Proprio nel 1987, l’anno del primo scudetto del Napoli, in quello che era ritenuto il più povero Paese del mondo vi fu un uomo, Deng Xiaoping, che annunciò un sogno. Chi lavorava al buio nei vicoli di Napoli era come quegli operai cinesi che hanno contribuito a creare la potenza mondiale. Cento anni sono cento radici di alberi che fioriranno e saranno eterni: la forza del futuro».