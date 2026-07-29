Il Mattino – Neres saluta? Su di lui il Galatasaray e il Cruzeiro

David Neres potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Non è un segreto che il brasiliano abbia delle pretendenti, tra cui figura il Galatasaray. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, anche il Cruzeiro avrebbe mosso i primi passi per il giocatore, con il tentativo di riportarlo in Brasile. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il mercato di David Neres, invece, è già aperto come scritto in tempi non sospetti: dopo gli interessamenti del Galatasaray, dal Brasile anche il Cruzeiro avrebbe fatto sapere di essere interessato a un eventuale ritorno dell’esterno brasiliano in patria”.