Il Mattino – Mancini arriva in Nazionale con ancora più voglia. Occhi su Vergara per il futuro

Su chi punterà Roberto Mancini per la sua Nazionale? È quanto si chiede Il Mattino. Il tecnico torna sulla panchina dell’Italia dopo 3 anni, portando con sé ancor più voglia di far bene rispetto alla prima volta. E, per la sua nuova avventura, potrebbe puntare su alcuni napoletani come Antonio Vergara. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Mancini di oggi è quello del 2018 ma con ancora più voglia e uno staff tutto nuovo (Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone i primi due tasselli). Ripartirà da un’Italia mentalmente sottoterra dai tre fallimenti mondiali e per riuscirci spera di riavere accanto l’amico Lele Oriali come team manager, dopo l’esperienza con Conte a Napoli. Degli eroi dei 2021 ritrova Donnarumma, Di Lorenzo (sua intuizione all’Europeo), Barella, Raspadori e Bastoni tra i titolari. Ma anche Locatelli, Berardi, Meret, Cristante, Bernardeschi e Chiesa possono ancora dare una mano. Nel suo primo ciclo da Ct fece esordire Zaniolo e Pafundi, adesso punterà su giovani di valore come i fratelli Pio e Sebastiano Esposito e l’altro napoletano Antonio Vergara. La qualità al primo posto. Quella che chiedeva a Insigne anche nei suoi momenti di maggiore difficoltà a Napoli. Un po’ Ct e un po’ psicologo. Per l’Italia questo e altro. Il filo azzurro si è ricucito. Con il tempo si ricuciranno anche gli strappi”.