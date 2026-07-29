Il Mattino – Anguissa, spunta un interesse dalla Premier. Restano in corsa i club turchi

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Sunderland per il camerunense. Gli inglesi però, non hanno intenzione di trattare alle cifre richieste dai partenopei. La situazione resta però aperta, in quanto i club turchi potrebbero rilanciare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Intermediari inglesi hanno fatto sapere che il Sunderland sarebbe interessato a Zambo, ma non alle cifre richieste dal Napoli per la partenza in questa estate di mercato. Il calciatore camerunese, nel frattempo, dopo aver conosciuto Allegri chiuderà le valutazioni a Castel di Sangro. La situazione resta aperta, perché i club turchi possono accelerare in un attimo”.



