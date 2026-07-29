Gazzetta – Rafa Marin è un’opzione: può rientrare nella difesa a 4 del Napoli

Una missione del Napoli di questa stagione è quello di rilanciare alcuni giocatori che non hanno dato il meglio in azzurro. Tra questi figura Rafa Marin, passato questa stagione in prestito al Villarreal, dove ha dato sfoggio di avere buone qualità. Nei piani azzurri, orientati alla difesa a 4, lo spagnolo può trovare una sua collocazione. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Rafa Marin ha (appena) 24 anni, li ha compiuti a maggio, ha riscoperto recentemente le gioie del calcio – conquistando la qualificazione in Champions con il Villarreal, e adesso deve risposte anche a se stesso: nell’estate del 2024, quella della restaurazione, per averlo dal Real Madrid, De Laurentiis mise sul tavolo una dozzina di milioni di euro. Contratto articolato, con tanto di recompra, ma per Rafa Marin Napoli è stata una splendida cartolina, dal terrazzo di casa: 130′ in campionato – la somma di quattro presenze – e altri 180′ in Coppa Italia, poi panchina e rimpianti, aspettando un’altra chanche. Al Villarreal è andata meglio: 23 partite in Liga, cinque in Champions, tre in Coppa del Re e pure la soddisfazione di un gol e un assist. Il Napoli vuole giocare a quattro, i centrali servono, e per (ri)cominciare RM è una opzione, ha una scuola di assoluto livello e credenziali che vanno però sostenute in questi esami con il calcio italiano che non finiscono mai”.