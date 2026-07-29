Gazzetta – Il Napoli aspetta Lang: Allegri potrebbe sfruttarlo nel suo 4-3-3

Arrivato la scorsa estate dal Psv Eindhoven per circa 28 milioni di euro complessivi, Noa Lang è oggi un calciatore da rilanciare. L’olandese è reduce da una stagione complicata tra il Napoli e la parentesi Galatasaray, ma il suo passato parla di un talento puro che Allegri sarà chiamato ad aspettare e recuperare. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Nella sua prima toccata (e fuga) napoletana: per settimane, anzi per mesi, sotto la lente di ingrandimento di Conte e Manna, inseguito a gennaio 2025 e però poi acquistato sei mesi dopo, sulla corsia – di destra e anche di sinistra – ha lasciato interrogativi che vanno risolti, perché per averlo dal Psv sono serviti addirittura ventotto milioni di euro. Il suo semestre azzurro in realtà s’è consumato tra qualche luce e varie ombre, difficoltà più o meno percepite e un destino che è stato solo parzialmente abbellito in Turchia, al Galatasaray. Ma le statistiche restano precarie: in Italia, un gol e due assist; con il Gala, dove s’è goduto comunque il titolo, due gol e tre assist, incluso un periodo di appannamento che non ha fatto scoccare né scintille, né il riscatto. Ma Lang è anche altro, come racconta il vissuto in Olanda e in Belgio, tre campionati vinti da una parte con Ajax e Psv e altri due assaporati con il Club Bruges, persino una consistente presenza nelle classifiche dei cannonieri dell’uno e dell’altro torneo. E però, a Napoli s’è trasformato in incognita, nonostante avesse intorno a sé un codazzo di pretendenti e un talento palpabile a prima vista. Allegri sta andando di 4-3-3, gli piace, vuole sfruttarlo ancora in una città che in quel modello di calcio si sente a proprio agio: Lang ha la tendenza quasi naturale ad assicurare il sistema, i movimenti e pure la sua natura un po’ naif, forse con tendenza all’individualismo. E per ora, la tentazione del Napoli è quella di aspettarlo, verificarne l’istinto e però anche annusarne la volontà: Lang ha 27 anni, si direbbe che sta nel pieno della maturità, e comunque si trova dinanzi ad un bivio”.