CdS – Preparato, parla tre lingue ed è un cittadino del mondo: il ritratto del Nocerino allenatore, guiderà il Napoli Primavera

Antonio Nocerino sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera. Dopo un trascorso da calciatore (anche alla guida di Allegri) ha intrapreso la carriera da allenatore, gestendo formazioni giovanili. Ne ha tracciato un ritratto l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Antonio Nocerino ha fatto l’americano di Napoli e ora farà l’allenatore della Primavera del Napoli portando con sé lo spessore internazionale acquisito in tanti anni di vita in America. La sua casa è ancora in Florida, a Orlando, la città più visitata dello Stato a due passi da Cape Canaveral. Da quelle parti si va in orbita, mentre questa per gli azzurrini dovrà essere la stagione della ripartenza, dopo la retrocessione. Serviranno pazienza e lavoro, e soprattutto una buona dose di fortuna. Il gruppo è privo dei pezzi pregiati sin dal primo giorno di allenamenti: Pugliese, Prisco, Barido, Pereyra e Garofalo sono stati aggregati alla prima squadra già a Dimaro e lunedì non hannocominciato la preparazione a Cercola. Il domani è tutto da scoprire, ma il presente ha fondamenta solide su cui ricostruire: Nocerino, quarantunenne di Santa Lucia che nel 2020 ha cominciato ad allenare nel settore giovanile dell’Orlando City, dopo l’esperienza da giocatore nel 2016-2017. Al culmine di una carriera che, pensa il destino, ha vissuto un momento chiave con Allegri: nel 2011-2012, al Milan, segnò 11 gol brillando tra stelle del calibro di Ibra, Pato, Inzaghi, Robinho e Cassano. Oggi lo ritroverà al Napoli e sarà gli occhi di Max sui giovani talenti e il ponte sul futuro del club. Dopo il vivaio a Orlando, Nocerino ha guidato la Primavera del Potenza, il Miami Fc e i Las Vegas Lights; ora ha firmato fino al 2028. È un tecnico preparato che parla inglese e spagnolo. È un cittadino del mondo con un bagaglio professionale che aprirà le menti dei suoi allievi, preparandoli anche come uomini. E ha fame: per il momento vivrà da solo, suo figlio Francesco gioca nell’under dei Chicago Fires e il resto della famiglia è rimasto a Orlando. Sacrifici d’amore e di calcio”.