CdS – Napoli, occhi su Todibo. Il West Ham fa il prezzo: la situazione

Tra i papabili sostituti di Buongiorno vi è anche Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del West Ham. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, gli inglesi puntano alla cessione a titolo definitivo. Il costo del cartellino dell’ex Barcellona si aggira intorno ai 17,5 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Anche il West Ham vorrebbe cedere Todibo a titolo definitivo: ecco perché la trattativa con l’OM, speditissima fino a qualche giorno fa, ha rallentato. Valutazione: 17,5 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha giocato 25 volte, di cui 23 in Premier, ma il rapporto con il tecnico Nuno Espirito Santo viene descritto gelido. E sembra che voglia cambiare aria in fretta”.