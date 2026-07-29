CdS – McTominay tornerà domani al lavoro. Insieme a lui altri due reduci del Mondiale

Scott McTominay tornerà domani al lavoro. Lo scozzese è ieri tornato in città dopo le vacanze post Mondiale, e si appresta ad essere un pilastro del nuovo ciclo Allegri. Insieme a lui, rientreranno anche Noa Lang e Mathias Olivera. A riportare è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Ieri, intanto, è tornato in città McTominay, come sempre uno dei giocatori più attesi ma anche uno dei protagonisti annunciati del nuovo ciclo. Le sue vacanze sono cominciate più tardi, dopo l’eliminazione della Scozia al Mondiale, e di conseguenza ha saltato il periodo di lavoro a Dimaro. Da domani, però, inizierà regolarmente gli allenamenti insieme ad altri due reduci dalla Coppa del Mondo in America: Lang, che rientra alla base dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Galatasaray, e Olivera, uno dei calciatori che risulteranno più utili ad Allegri per la sua capacità di giocare sia da terzino sinistro sia da centrale, da marcatore. Oro colato considerando l’assenza di Buongiorno, appena operato al ginocchio destro e assente per quattro o cinque mesi, e i problemi al tendine achilleo che nella migliore delle ipotesi permetteranno a Beukema di aggregarsi al gruppo a metà agosto. De Bruyne e Lukaku sono attesi in campo la prossima settimana”.



