CdS – Manna cerca in Serie A: Tiago Gabriel piace ma costa troppo. Più bassa la valutazione di Gatti

Giovanni Manna ha diversi obiettivi in lista per quanto riguarda il rafforzamento della difesa del Napoli, orfana di Buongiorno per diverso tempo. Alcuni di questi, riporta Il Corriere dello Sport, giocano in Italia. Su tutti piace Tiago Gabriel, per cui il Lecce chiede però 30 milioni di euro. Resta però in corsa anche Federico Gatti, pupillo di Allegri. La Juventus potrebbe lasciarlo partire dinanzi ad un’offerta di 20 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il ds Manna tiene vive anche piste in Serie A: Tiago Gabriel, portoghese di 21 anni che ha lasciato tracce importanti nella sua prima annata con il Lecce, è un centrale con qualità, margini di crescita e requisiti perfetti per soddisfare anche le esigenze di lista del Napoli. La sua valutazione però supera i 30 milioni. Troppi. Sono più o meno 20, invece, i milioni che la Juve chiede per Federico Gatti, 28 anni, ex allievo di Allegri in uscita”.