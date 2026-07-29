CdS – Lukaku tornerà mercoledì a Castel Volturno, ma il suo futuro è segnato: sarà addio

Mercoledì 5 agosto Romelu Lukaku tornerà a Castel Volturno. Però, il belga non rimarrà, in quanto non fa più parte dei piani del Napoli. Il club è al lavoro con il suo agente Pastorello per trovare una nuova destinazione. Intanto il prezzo è fissato: tra i 12 e i 15 milioni di euro. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Mercoledì farà ritorno in gruppo anche Lukaku: esordirà a Castel di Sangro ma nel frattempo il club e il suo agente Pastorello lavorano per individuare una squadra in grado di sostenere il suo ingaggio (11 milioni lordi) e i suoi costi: il Napoli lo valuta tra i 12 e i 15 milioni di euro. E il Chelsea ha il 40% sulla rivendita”.



