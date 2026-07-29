CdS – Badiashile apre al Napoli. Manna cerca il prestito ma il Chelsea vuole la cessione

Tra i profili che il Napoli segue con più attenzione per rimpiazzare Alessandro Buongiorno vi è Benoit Badiashile, difensore di proprietà del Chelsea. L’ex Monaco non rientra nei piani di Xabi Alonso, motivo per cui l’obiettivo è quello di una cessione a titolo definitivo, senza però svendere un investimento da 35 milioni di euro. Giovanni Manna punta invece al prestito. Intanto, il difensore sembra essere affascinato dalla proposta, anche perché gli consentirebbe di giocare la Champions. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Badiashile, mais oui, i natali a Limoges e le radici in Congo. È mancino, proprio come Buongiorno, e come lui è reduce da una stagione non esattamente memorabile. Anzi, certamente peggiore sotto l’aspetto delle presenze collezionate: 16 complessivamente tra Premier (8), Champions (4), FA Cup (2) e Carabao Cup (2). Per un totale di 1.070 minuti. Ha collezionato più problemi che partite, ma nel 2023 il Chelsea ha investito 35 milioni di sterline per strapparlo al Monaco e nonostante tutto non ha intenzione di svenderlo: il Napoli, strozzato dalla regola interna per cui gli acquisti saranno sbloccati soltanto dopo cessioni significative, punta al prestito, ma i Blues preferirebbero cederlo a titolo definitivo. Benoit, però, è affascinato dall’ipotesi e apre. Un’autentica chance di rilancio che contempla anche la possibilità di giocare ancora la Champions”.