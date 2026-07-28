Scotto: “Stones è stato offerto al Napoli, Lukaku è un mistero”

Il mercato del Napoli non è ancora entrato nel vivo, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri.

L’esperto di mercato Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube ha svelato che John Stones è stato offerto al Napoli ma non si è affondato il colpo: “Stones era stato offerto a diverse società, tra queste anche il Napoli. Ma il club azzurro ha deciso di non affondare per il forte difensore. Stones è un calciatore di grande esperienza, ha militato per tanti anni nel Manchester City ed è destinato a fare bene anche nel campionato italiano. Per quello che concerne Castro, l’attaccante poteva finire al Napoli. Alla Roma è costato circa 35 milioni e andrà a fare la riserva di Malen. Perché non lo ha preso il Napoli? Avrebbe potuto fare comodo ad Allegri.

Romelu Lukaku è un mistero. Parteciperà alla festa del primo agosto ed è sicuramente un segnale importante che indurrebbe a pensare a una sua permanenza. Ma tutti i segnali che arrivano portano invece a pensare che possa andare via da Napoli. Al momento il futuro del centravanti non è chiarissimo”.