Fabbroni: “Il Napoli deve puntellare la difesa, Allegri ne ha bisogno”

Il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto per la seconda fase del lavoro estivo, con trasferimento a Castel Di Sangro.

Il giornalista Mario Fabbroni ha sottolineato le esigenze di mercato del mister toscano: “Non c’è nessuna esigenza, De Laurentiis vuole vedere moneta prima del cammello. Se non viene puntellata la difesa, stiamo parlando del nulla. Probabilmente, se c’è da fare un ragionamento su acquisti o prestiti, la difesa è il primo settore nel quale il Napoli deve intervenire presto. Allegri ha bisogno di lavorare sulla difesa.

Ricordiamo che le prime cinque partite di questo campionato faranno la storia della prossima stagione. È fondamentale per Allegri schierare i migliori uomini sin dall’inizio”.