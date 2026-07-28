Del Genio: “Conte ed Allegri sono due allenatori molto diversi”

Il giornalista azzurro Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss ha parlato della continuità di progetto con l’avvicendamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, evidenziando le differenze: “Una delle più grandi fesserie che si sono dette in giro vede per protagonisti Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Alcuni hanno parlato di continuità, ma non è vero. Sono diversissimi anche nella comunicazione. Uno è aggressivo, dominante, lamentoso, l’altro è molto aziendalista. In fase di non possesso Conte voleva un pressing feroce, Allegri preferisce aspettare. Nelle metodologie di allenamento sono opposti. Conte privilegiava il lavoro a secco, Allegri il pallone. Sono due allenatori molto diversi. In fase di possesso mi piace l’idea del toscano di arrivare alla conclusione attraverso il fraseggio, non amo quando in fase di costruzione usciamo con i quattro allineati, mi piace quando uno dei due esterni si alza“.