De Paola: “Maradona aveva qualcosa di magico, era in simbiosi con il pallone”

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio” parlando del Napoli di Maradona: “Dall’84 ho vissuto in prima persona questi anni del Napoli, specialmente con Maradona. Napoli è la squadra della mia città natale, posso dire che l’epoca di Ferlaino è stata quella dell’exploit assoluto. Ferlaino faceva colpi per la campagna abbonamenti, mai per costruire una squadra forte. Stesso errore fatto con Maradona, che al primo anno non aveva una squadra forte. Poi con Maradona si arrivò ad un accordo per costruire una squadra seria. Io ricordo benissimo quel primo Scudetto, ero al primo anno in Gazzetta dello Sport. Fece scalpore quello Scudetto, che ruppe le gerarchie. Era lo Scudetto di una grande capitale del Sud che rompeva le egemonia delle squadre del Nord. Fu seguito da quello del ’90, sulla scia dell’epopea maradoniana arrivarono altri grandi campioni come Careca, Bagni, Ferrara, che non ha meritato quell’esclusione dal murales del Maradona di Jorit.

Ho visto Messi, Maradona, Ronaldo il Fenomeno, ma Maradona aveva qualcosa di magico. Aveva un rapporto in simbiosi con il pallone. Avevi la certezza che la stoppasse sempre. Aveva una fluidità di comportamenti tra palla e corpo. Ogni tanto giocava a calcetto, non si risparmiava mai. Rischiava anche in quelle partitelle, gli piaceva così tanto il contatto con il pallone che faceva questi “supplementari” dopo l’allenamento. De Laurentiis è il presidente più ravveduto della storia del Napoli, attento sotto l’aspetto economico. ADL ha sempre investito sul successo sportivo, è stato intelligente a capire che il successo gli avrebbe allargato il bacino di pubblico. Questo ovviamente “conviene” ai tifosi del Napoli, così accontenta i tifosi“.