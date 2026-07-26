Ultras Napoli – La festa del tifo organizzato per i 100 anni del Napoli. Tutti i dettagli delle celebrazioni.

Il 31 luglio 2026 il tifo organizzato partenopeo invita i tifosi a prendere parte all’evento che trascinerà il Napoli verso il secolo di storia.

Si intitola “100 ANNI D’AMORE 1926-2026” il volantino che pubblicizza l’evento aperto a tutti i tifosi del Napoli.

L’appuntamento è alle 17.00 in Piazza dei Martiri per dare inizio alle celebrazioni di una giornata storica.

Alle ore 18.00 partirà il corteo celebrativo che da Piazza dei Martiri attraverserà le strade di Napoli fino ad arrivare alla rotonda Diaz alle ore 19.00, luogo cardine del tifo organizzato e cuore della festa.

Durante il corteo, dalle 18.00 in poi, alla rotonda Diaz gli eventi saranno aperti al pubblico.

Lì ci sarà una mostra fotografica con 100 gigantografie rappresentative della storia azzurra, l’esposizione di maglie da collezione e un palco dove si alterneranno personaggi che hanno vissuto la storia del club. Ci sarà, inoltre, un’area speciale dedicata a Diego Armando Maradona.

Infine si aspetterà la mezzanotte per il gong che darà vita al secolo della SSC Napoli, il mondo ultras Napoli sottolinea e ricorda ai tifosi di portare una torcia celebrativa per la mezzanotte per celebrare il Centenario azzurro.

Il giorno dopo il 1 agosto 2026 invece sarà possibile assistere prenotando su ticketone gratuitamente all’evento del Centenario in collaborazione tra Comune di Napoli e SSC Napoli a Piazza del Plebiscito. Evento da non confondere con quello del tifo organizzato del 31 luglio 2026.