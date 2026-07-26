Napoli, De Laurentiis protagonista a Dimaro: battuta sullo stadio

Si respira entusiasmo nel ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, ormai arrivato alle battute finali. Come racconta il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito all’allenamento pomeridiano, trascorrendo poi del tempo con i tifosi tra autografi, selfie e momenti di grande entusiasmo.

Durante l’incontro con i sostenitori, un tifoso gli ha detto di “aspettare lo stadio”. Il patron azzurro ha risposto con una battuta che ha strappato un sorriso ai presenti: “Voleva dire gli Stadio, quelli che cantano. Chiamiamo Gaetano Manfredi e Fico”, scherzando sull’ambiguità della frase.

L’entusiasmo è proseguito anche nella serata dedicata alla presentazione ufficiale della squadra, che ha richiamato numerosi tifosi in Val di Sole. Il ritiro di Dimaro si concluderà domani con il rientro della squadra a Napoli. Prima, però, gli uomini di Massimiliano Allegri saranno impegnati nell’ultima amichevole della prima fase della preparazione estiva contro la Carrarese, un test utile in vista del successivo ritiro di Castel di Sangro.