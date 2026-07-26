Napoli, caccia al vice Di Lorenzo: due giovani talenti nel mirino di Manna

Il Napoli continua a pianificare il mercato e una delle priorità resta l’individuazione del vice Giovanni Di Lorenzo, soprattutto in vista del rientro dei calciatori impegnati al Mondiale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è orientato verso un investimento su un giovane di prospettiva, già pronto per confrontarsi con il calcio di alto livello ma con ampi margini di crescita.

Tra i profili più seguiti spicca Costantino Favasuli, classe 2004 protagonista con il Catanzaro nell’ultima stagione di Serie B. In lista c’è anche Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina, reduce dalle esperienze tra Serie A e Conference League.

Come evidenzia anche il Corriere dello Sport, entrambi hanno la capacità di giocare su entrambe le corsie laterali e, grazie allo status di under, non occuperebbero posti nella lista della Serie A. Caratteristiche che li rendono perfettamente in linea con la strategia del Napoli, sempre più orientata a coniugare competitività e valorizzazione dei giovani talenti.