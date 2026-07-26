Napoli, buone notizie da Dimaro: Neres torna in gruppo 

Arrivano segnali positivi dal ritiro di Dimaro per il Napoli. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nell’allenamento di ieri si è rivisto anche David Neres, alla sua prima seduta stagionale con il gruppo presente in Trentino.

L’esterno brasiliano ha raggiunto i compagni e ha iniziato il percorso di preparazione in vista della nuova annata. Al momento, però, il suo lavoro procede secondo un programma personalizzato, con l’obiettivo di recuperare gradualmente la migliore condizione fisica.

Lo staff tecnico azzurro vuole gestire il rientro di Neres senza rischiare accelerazioni premature, così da permettergli di arrivare al massimo della forma in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Un recupero importante per Massimiliano Allegri, che punta sulle qualità del brasiliano nel nuovo progetto Napoli.