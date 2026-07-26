Napoli 100 – Festa azzurra per il centenario della SSC NAPOLI, il programma completo delle celebrazioni del 1 agosto

Tutti i dettagli della festa del centenario della SSC Napoli che si svolgerà il 1 agosto 2026.

Napoli è in attesa di festeggiare il centenario della sua squadra, i festeggiamenti organizzati dal comune si svolgeranno il 1 agosto 2026, data individuata dai tifosi come simbolica per festeggiare il compimento di 1 secolo della SSC Napoli.

Le celebrazioni prenderanno il via da Piazza Carità alle ore 19:26, orario scelto appositamente per ricordare l’anno di nascita del club.

La sfilata azzurra proseguirà poi fino a Piazza Plebiscito, attraversando Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento e arrivando finalmente in Piazza del Plebiscito.

L’accesso in Piazza del Plebiscito è consentito esclusivamente ai soggetti che possiedono prenotazione gratuita su ticketone.

Inoltre dalle ore 20.26, altro orario simbolico scelto dal comune per ricordare i 100 anni di storia del club partenopeo, aprirà in Piazza Municipio il Pizza Village del Centenario, che offrirà la possibilità a tutti i tifosi di avere Pizza + bibita gratuita e di poter usufruire della visione della festa del centenario direttamente dai maxi schermi allestiti in Piazza Municipio.

Saranno inoltre donate pizze alle persone in condizioni di maggiore fragilità, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania.

Alle 20.45 avrà inizio l’evento del Centenario del Napoli a Piazza Plebiscito, con la presenza delle istituzioni del Comune di Napoli, il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentis, alcuni giocatori tra cui Lukaku e De Bruyne che hanno rinunciato ad 1 giorno di vacanza per prendere parte alla cerimonia, gran parte dello staff della SSC Napoli e gli ospiti della serata.

Dalle ore 22:30, al termine della Cerimonia, prenderà il via la Notte Azzurra, powered by Enel.

Con un gesto dal palco, la città si accenderà simultaneamente d’azzurro: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti dalla luce del Centenario, ridisegnando il profilo monumentale di Napoli.

L’accensione darà il via al grande Light Show e allo spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo.

Una colonna sonora originale accompagnerà lo spettacolo, intrecciando musica, immagini e le voci che hanno raccontato alcuni dei momenti più iconici della storia di SSC Napoli, per unire idealmente la piazza, la città e il mare in un’unica grande emozione collettiva.

La festa proseguirà in Piazza del Plebiscito con un DJ set, per celebrare il primo secolo di storia azzurra e inaugurare simbolicamente i prossimi cento anni.

Il Comune di Napoli invita i tifosi che prenderanno parte all’evento a portare con sè magliette, sciarpe e bandiere azzurre per rendere indimenticabile questo evento e ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.