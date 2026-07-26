Live – Il Napoli sta vincendo 2-0 con la Carrarese. Ecco chi ha segnato

Oggi alle 18:00 è iniziata l’ultima amichevole del ritiro di Dimaro contro la Carrarese. I partenopei, dopo la sconfitta con l’Arezzo contro i quali avevano già perso un anno fa, cercheranno di ottenere una vittoria che possa accontentare i tifosi arrivati fino in Trentino per seguire il ritiro degli azzurri.

Al momento, i partenopei stanno vincendo per 2-0 grazie alle reti di Hojlund e Giovane. Il danese, grazie all’assist di Vergara, ha dovuto solo spingere la palla in rete mentre il brasiliano ha segnato da calcio di rigore.