Il Roma: “Di Lorenzo carica il Napoli, grande entusiasmo per Allegri”

Il Napoli è protagonista della prima pagina dell’edizione odierna de Il Roma, che dedica ampio spazio alla giornata vissuta nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

Il quotidiano mette in evidenza le dichiarazioni del capitano Giovanni Di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa prima della presentazione ufficiale della squadra. Il difensore ha ribadito la determinazione del gruppo, lanciando un messaggio chiaro in vista della nuova stagione: il Napoli vuole tornare a lottare per vincere.

Spazio anche all’entusiasmo dei tifosi, che hanno accolto con grande calore Massimiliano Allegri e gli azzurri durante la presentazione in piazza. Un bagno di folla che ha confermato il clima di grande attesa e fiducia attorno alla squadra in vista del prossimo campionato.