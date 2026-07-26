Il Mattino: festa Napoli a Dimaro, entusiasmo alle stelle per gli azzurri

Il Napoli è protagonista dell’apertura sportiva dell’edizione odierna de Il Mattino, che celebra il clima di entusiasmo vissuto a Dimaro Folgarida durante la presentazione ufficiale della squadra.
Con il titolo “Show a Dimaro, è festa azzurra”, il quotidiano racconta l’abbraccio dei tifosi agli uomini di Massimiliano Allegri, protagonisti di una serata all’insegna della passione e del calore del popolo partenopeo.
In prima pagina trova spazio anche il tema legato alla Nazionale italiana, con il titolo dedicato alla posizione di Andrea Pirlo: “Caos Nazionale, Pirlo è già in bilico”, che accende i riflettori sul momento delicato vissuto dagli azzurri.