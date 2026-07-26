Il Dolomiti: “In Trentino in tanti offesi da De Laurentiis”

Il patron De Laurentiis, in mattinata, ha usato parole dure contro il rinnovo del ritiro a Dimaro, il presidente azzurro ha sottolineato che il Trentino è come una donna che può mettere le corna.

Il quotidiano locale Il Dolomiti ha sottolineato come queste parole siano state offensive: “Parole pesantissime di De Laurentiis a cui, per ora, nessuno ha replicato, che si aggiungono ai momenti d’imbarazzo che si sono vissuti anche durante la serata di sabato 25 luglio, nel corso della presentazione ufficiale della squadra avvenuta sul palco di piazza Madonna della Pace di Dimaro.

Prima della “sfilata” dei calciatore e dello staff tecnico c’è stato il momento dei saluti istituzionali con il direttore della comunicazione del club Nicola Lombardo che ha accolto sul palco il sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini senza il quale, va detto, il ritiro del Napoli in Trentino non sarebbe probabilmente mai esistito.

Dopo aver esordito con “non è che voglio rovinare la serata però in queste serate ci sono dei momenti un po’ noiosi nella vita, istituzionali, ma bisogna farli perché sono importanti”, il direttore della comunicazione ha chiamato Panciera e Rossini, invitandoli a parlare “velocemente, perché francamente a loro non interessa niente di quello che dite”. Una battuta? Sicuramente sì, ma che è uscita decisamente “male” ed è risultata imbarazzante per i protagonisti, davanti alla piazza di Dimaro piena, che hanno preceduto le dichiarazioni – sorprendenti – arrivate nella mattinata di oggi, domenica 26 luglio di De Laurentiis allo store ufficiale del Napoli. Si tratta del “gioco delle parti”? Forse sì ma più d’uno in Trentino si è offeso. E non poco”.