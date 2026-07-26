Giovani: “Posso fare tre ruoli, spero possa essere la mia stagione”

Il calciatore ex Verona Giovane, al primo ritiro in azzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Il mio bilancio personale è buono, sono felice, è il mio primo ritiro con il Napoli. Dopo tanta vacanza abbiamo accusato un po’ di fatica, ma ora stiamo tutti meglio. La differenza tra Conte e Allegri? Naturalmente ogni allenatore è diverso dall’altro. Non ero in ritiro con Conte nella scorsa stagione perché ero a Verona, ma è normale che ci siano idee differenti.

Spero che sia la mia stagione. Nella scorsa annata sono arrivato tardi, ora parto dall’inizio con i ragazzi e spero di fare bene. Mi piace giocare da esterno destro, ma anche come secondo attaccante o come centravanti , accetto le decisioni del mister. La squadra è fortissima, ci sono del top player e ciò mi invoglia a dare il massimo perché voglio conquistarmi uno spazio. Parlo meglio in italiano, ma anche inglese. Mi trovo bene con tutti. Parlare in napoletano con Mazzocchi è impossibile per ora, ma si può migliorare. Come si pronuncia il mio cognome? Chiamatemi Giò che capisco lo stesso. Si pronuncia mettendo Gì-o-vane, ma va bene anche Giò“.