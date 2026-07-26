Corriere dello Sport: Lukaku, il Napoli fissa il prezzo

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei principali temi di mercato in casa Napoli. Dopo le recenti dichiarazioni del suo agente Federico Pastorello, che ha escluso un ruolo da alternativa a Rasmus Hojlund, emergono nuovi dettagli sulla posizione del club azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fissato una valutazione di 15 milioni di euro per l’attaccante belga, aprendo così alla possibilità di una cessione nel corso della sessione estiva. Lukaku, oggi 33enne, è legato al Napoli da un contratto valido ancora per una stagione e percepisce uno stipendio di circa 11 milioni di euro lordi, grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita.