Noleggio a lungo termine: i cinque errori che fanno quasi tutti

Il noleggio a lungo termine funziona, ma solo se il contratto è impostato bene. La maggior parte delle delusioni non nasce dalla formula in sé: nasce da scelte fatte in fretta al momento della firma, quando si guarda il canone mensile e si trascura tutto il resto. Ecco gli errori che si ripetono più spesso e come evitarli.

1. Sottostimare i chilometri

È l’errore numero uno, e anche il più costoso. Si sceglie il pacchetto da 15.000 km l’anno perché costa meno, salvo poi percorrerne 25.000. Alla riconsegna ogni chilometro in eccesso si paga, di solito tra i 10 e i 20 centesimi: diecimila chilometri di sforamento diventano mille euro che nessuno aveva messo in conto.

Il consiglio è banale ma quasi nessuno lo segue: guarda il contachilometri dell’auto che hai adesso, dividi per gli anni che l’hai tenuta e usa quel numero. Non quello che pensi di fare, quello che hai fatto davvero. E arrotonda per eccesso, perché pagare qualche euro in più al mese costa comunque meno di una penale a fine contratto.

2. Guardare solo il canone mensile

Le pubblicità sbandierano il numero mensile perché è quello che colpisce. Ma un canone bassissimo accompagnato da un anticipo di cinquemila euro, spalmato su 36 mesi, aggiunge quasi centoquaranta euro al mese al costo reale. Spesso l’offerta con canone più alto e zero anticipo finisce per costare meno sull’intero periodo.

Il calcolo corretto è sempre lo stesso: anticipo diviso il numero di mesi, sommato al canone. Quel risultato è il costo vero. Confronta le offerte su quel numero, non su quello della pubblicità.

3. Non leggere cosa include la polizza

Tutti i contratti includono la responsabilità civile, ma da lì in poi cambia tutto. Furto e incendio ci sono? La kasko è compresa o è un extra? Qual è la franchigia in caso di danno? Quanto copre la grandine? Due offerte con lo stesso canone possono avere coperture completamente diverse, e la differenza salta fuori nel momento peggiore, cioè quando serve.

4. Ignorare le condizioni di riconsegna

Alla fine del contratto l’auto viene ispezionata. Esiste una nozione di usura normale, ma i criteri variano da operatore a operatore: un graffio che per uno rientra nella normalità, per un altro è un addebito. Chiedere in anticipo il documento con gli standard di riconsegna evita discussioni sgradevoli tre anni dopo. Stessa cosa per l’uscita anticipata: se il lavoro o la famiglia cambiano, sapere quanto costa chiudere prima è informazione che vale.

5. Non confrontare abbastanza

Molti chiedono due o tre preventivi e scelgono il più basso. Il problema è che le proposte si somigliano in superficie e differiscono nei dettagli, quindi confrontarle davvero richiede tempo. Chiamare dieci operatori è un lavoro da mezza giornata, e alla fine ci si perde tra fogli e condizioni.

Gli strumenti di comparazione online risolvono proprio questo passaggio: una guida al noleggio a lungo termine permette di affiancare i preventivi a parità di modello, durata e chilometraggio, mettendo in chiaro cosa è incluso e cosa no. A parità di vettura, tra la proposta migliore e la peggiore possono ballare decine di euro al mese, che sull’intero contratto diventano una cifra seria. Vedere tutto insieme è il modo più rapido per capire quale offerta è davvero conveniente e quale è solo un canone civetta ben confezionato.

Quando il noleggio non è la scelta giusta

Vale la pena dirlo, perché non tutti i contenuti sul tema lo fanno. Se percorri cinquemila chilometri l’anno e tieni le auto per un decennio, comprare ti costa meno: ammortizzi la spesa su un periodo lungo e superi i primi anni di svalutazione, che sono quelli pesanti. Il noleggio premia chi cambia auto con regolarità, chi vuole una spesa prevedibile e chi preferisce non avere a che fare con manutenzione e rivendita. Fuori da quel profilo, il conto può girare diversamente.