Calciomercato Inter, serve un difensore: Chivu vuole Romero del Tottenham

Il centrale argentino potrebbe davvero tornare in Serie A, ma gli inglesi chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino

L’Inter ha vinto lo scudetto sul velluto nella passata stagione, la prima di Chivu sulla panchina nerazzurra, ma vietato abbassare la guardia. I nerazzurri devono ora confermarsi nella stagione che comincerà tra poco e sanno bene che tutti cercheranno di soffiargli lo scudetto.

Con gli addii ormai prossimi di Acerbi e De Vrij, oltre a quello di Darmian, il tecnico rumeno ha bisogno almeno di un nuovo centrale di difesa. Diverse sono le piste ancora aperte, dato che il calciomercato estivo è comunque iniziato da poco e durerà fino ad inizio settembre, ma c’è un nome che svetta su tutti: si tratta di Cristian Romero, argentino di proprietà del Tottenham.

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Inter su Romero: condizioni e valutazione economica

Chivu vede in Romero il perfetto rinforzo per la sua difesa, sia da un punto di vista tecnico che tattico: molto bravo nel corpo a corpo e in marcatura, si tratta di un giocatore anche veloce e bravo nel gioco aereo, ideale quindi per la linea difensiva alta che l’allenatore vorrebbe dare alla sua squadra.

Romero è appena rientrato da New York, dove ha perso la finalissima del Mondiale 2026 di Stati Uniti d’America, Messico e Canada contro la Spagna. Ora il ragazzo si farà un po’ di vacanza, poi tornerà in ritiro con il Tottenham guidato da Roberto De Zerbi. Al tecnico italiano piace molto il difensore, ma il ragazzo potrebbe aver voglia di una nuova esperienza. La Premier League, e in generale l’Inghilterra, non lo ama.

Secondo le ultime indiscrezioni però, il prezzo fissato dagli Spurs per il suo cartellino è molto alto: ben 50 milioni di euro. L’Inter comunque non si spaventa, poiché non è interessata più di tanto alla formula: perso Palestra, potrebbe esser disposta a versare una cifra importante per il cartellino dell’argentino, ma Marotta e Ausilio potrebbero accontentarsi anche di un prestito con obbligo di riscatto. La dirigenza nerazzurra è in continuo contatto con gli agenti del giocatore. Romero conosce già bene la Serie A poiché ci ha trascorso qualche anno in passato, prima al Genoa e poi all’Atalanta passando per la Juventus – dove però non ha mai esordito. Il ragazzo argentino sembra aver dato l’ok al suo agente quantomeno per discutere di un eventuale ritorno nel campionato italiano. All’Inter infatti tornerebbe a giocare per lo scudetto e soprattutto sarebbe protagonista anche in Champions League, cosa impossibile al Tottenham che invece si è salvato dalla retrocessione solo all’ultima giornata.