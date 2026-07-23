Sky – Lindstrom, prima offerta ufficiale dello Schalke 04. La risposta del Napoli

Lo Schalke 04 ha presentato una prima offerta ufficiale al Napoli per Jesper Lindstrom. È quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto riportato, i passi compiuti dai tedeschi per prelevare il calciatore danese sarebbero sì concreti, ma non ritenuti sufficienti dalla società azzurra, che non ha ancora dato il via libera. Non è però da escludere un rilancio nei prossimi giorni. L’interesse dei tedeschi è vivo, ed i contatti andranno avanti, con l’obiettivo di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.