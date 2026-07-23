Schira – Ambrosino al Modena, obbligo di riscatto in caso di promozione dei canarini in Serie A

È fatta per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino al Modena in prestito. L’attaccante di proprietà del Napoli torna in gialloblù, dove ha già militato negli ultimi 6 mesi, mettendo a referto 14 presenze e due reti. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione dei canarini in Serie A. In caso di riscatto, il classe 2003 firmerà un contratto quadriennale. Di seguito, il tweet. “Affare confermato! Giuseppe Ambrosino passa dal Napoli al Modena in prestito con diritto, che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4)”.

🔜 Done Deal and confirmed! Giuseppe #Ambrosino to #Modena from #Napoli on loan with the option to buy, which will become an obligation if Modena arrive in Serie A. Contract until 2031 (1+4). #transfers https://t.co/hnIG8LKUuI — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026