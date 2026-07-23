Marianucci compie oggi 22 anni: gli auguri della Ssc Napoli

Compleanno in casa azzurra: Luca Marianucci compie oggi 22 anni. Il difensore, arrivato dall’Empoli la scorsa estate, ha collezionato solamente 2 presenze con il Napoli, condite però da un assist. Di seguito, gli auguri della società.

“Compleanno in casa azzurra. Luca Marianucci compie 22 anni. Il difensore del Napoli è nato il 23 luglio del 2004 a a Livorno. A Marianucci vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Marianucci ha esordito in azzurro il 28 settembre 2025 nella trasferta di San Siro contro il Milan. Conta 2 presenze con il Napoli e un assist. In bacheca una Supercoppa Italiana. Auguri Luca!”