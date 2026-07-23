Il Mattino – Vergara merita la stima di tutti, non è mai banale. Napoli cresciuto contro l’Arezzo grazie a lui

“Nel secondo tempo, c’è Vergara, idolo di casa. Si merita la stima di tutti: è talento puro, non fa mai una cosa banale”. È così che Il Mattino ha commentato la prestazione del classe 2003 nel corso dell’amichevole Napoli-Arezzo. Il numero 26 è apparso come uno degli azzurri più brillanti in questo primo test. Gara in cui è riuscito ad ispirare, oltre che ad ottenere il calcio di rigore da cui nascerà il temporaneo 1-2. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli 2 è più brillante del primo, perché c’è Vergara che, al primo vero spunto, ottiene un rigore che Politano, dopo esserselo fatto parare, ribatte in gol. Poi c’è il palo di Lucca sempre su invenzione di Vergara e qualche altra roba che fa pensare almeno a un pareggio”.