Il Mattino – Napoli-Arezzo, primo tempo senza senso. Tante attenuanti, ma nemmeno salti di gioia

Comincia con una sconfitta l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nell’amichevole contro l’Arezzo è arrivata una sconfitta per 1-3. Un risultato che ha diverse attenuanti poiché la squadra ha ripreso da poco gli allenamenti, ma che certamente non può lasciare soddisfatti. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“I tre gol presi nell’amichevole d’esordio contro l’Arezzo non sono proprio un bel benvenuto per Allegri: il primo tempo è stato senza senso, nella ripresa la sola presenza di Vergara ha illuminato un gioco assai pallido. Poi le attenuanti: cosa si può volere dopo quattro giorni di allenamenti pieni? Ma sì, magari qualche distrazione in meno là dietro era doverosa anche in un match tra i monti delle Dolomiti in pieno luglio. Poi per il resto ci sono un bel po’ di attenuanti. Compreso il radicale cambio di metodi di allenamento. Comunque, perdere 3-1 (gol azzurro di Politano) contro una squadra di serie B non può far fare salti di gioia. Ma neppure togliere il sonno di Max che schiera i tre portieri e ognuno prende un gol. Anche l’anno scorso, la prima con lo scudetto sul petto finì con un ko contro l’Arezzo”.