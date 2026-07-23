Il Mattino – Napoli-Arezzo, primo tempo senza senso. Tante attenuanti, ma nemmeno salti di gioia

Scritto da:
Elia Falco
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Comincia con una sconfitta l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nell’amichevole contro l’Arezzo è arrivata una sconfitta per 1-3. Un risultato che ha diverse attenuanti poiché la squadra ha ripreso da poco gli allenamenti, ma che certamente non può lasciare soddisfatti. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

I tre gol presi nell’amichevole d’esordio contro l’Arezzo non sono proprio un bel benvenuto per Allegri: il primo tempo è stato senza senso, nella ripresa la sola presenza di Vergara ha illuminato un gioco assai pallido. Poi le attenuanti: cosa si può volere dopo quattro giorni di allenamenti pieni? Ma sì, magari qualche distrazione in meno là dietro era doverosa anche in un match tra i monti delle Dolomiti in pieno luglio. Poi per il resto ci sono un bel po’ di attenuanti. Compreso il radicale cambio di metodi di allenamento. Comunque, perdere 3-1 (gol azzurro di Politano) contro una squadra di serie B non può far fare salti di gioia. Ma neppure togliere il sonno di Max che schiera i tre portieri e ognuno prende un gol. Anche l’anno scorso, la prima con lo scudetto sul petto finì con un ko contro l’Arezzo”.

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