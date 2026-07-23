Il Mattino – Napoli-Arezzo, primi spunti allegriani: attaccanti e mezzali sui riferimenti; play e difensori a schermare le ripartenze

In Napoli-Arezzo si sono potuti intravedere alcuni spunti della squadra che vuol vedere Allegri. Fa notare Il Mattino come si sia già potuta notare l’idea di pressione del mister: i tre attaccanti e i due interni a prendere i riferimenti, mentre i difensori e il play più indietro pronti a schermare le ripartenze avversarie. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Nel 4-3-3 puro e semplice del primo Napoli allegriano, salta agli occhi anche la ricerca della profondità per Hojlund. In ogni caso, qualcosa di Allegri c’è già: perché si intravede subito quell’idea di pressione che vuole Max: i tre attaccanti più i due interni di centrocampo che vanno a prendere i riferimenti avversari nella loro metà campo, lasciando i quattro difensori più il play pronti a tenere cinque uomini per affrontare la ripartenza avversaria”.