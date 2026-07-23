Il Mattino – Centenario Napoli, quanti inviti! Solo Reja certo di partecipare tra gli allenatori. Ci saranno Hamsik, Careca e non solo

Il Napoli si prepara a celebrare il suo centenario con una grande festa fissata per il primo agosto. E intanto, già circolano i primi nomi tra chi sarà presente dei protagonisti della storia azzurra. Secondo quanto riportato da Il Mattino l’unica certezza tra gli allenatori sarà Reja, mentre è ancora in forse Benitez. Parteciperanno i calciatori, McTominay compreso, con tanto di invito per i belgi De Bruyne e Lukaku, il cui rientro è previsto per il 5 agosto. Al compleanno saranno presenti anche ex calciatori come Hamsik, Careca, Krol e Alemao. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Magari non sarà il primo agosto la data del compleanno del Napoli, ma ormai siamo fuori tempo massimo: perché ormai il dado è tratto e tutto, o quasi, è pronto per la celebrazione. Il sacro e il profano, perché il Napoli battezza “la processione azzurra” con De Laurentiis che accompagnerà per mano il secolo di storia del club. Di sicuro solo Reja ci sarà degli allenatori della sua era, Conte ha ringraziato, manderà un messaggio ma non è il caso che si metta a fare un altro giro a bordo del bus. Dunque, non verrà. Lo stesso Spalletti, per ovvie ragioni, diserterà i fuochi d’artificio in piazza. L’unico che ancora è incerto è Rafa Benitez. La processione vedrà la partecipazione della squadra: McTominay, che sarà fin al primo giorno di ritiro a Castel di Sangro, e il capitano Di Lorenzo guideranno la pattuglia azzurra. Va deciso, se tutti o solo una cospicua delegazione. Per ora, con De Laurentiis ci sarà anche Max Allegri, anche se non ha scritto nemmeno mezzo rigo, per adesso, in questa storia esaltante e passionale. De Laurentiis ha chiamato personalmente Ferlaino per ospitarlo in quella giornata e l’ingegnere ha gradito e ringraziato. Saranno giorni in cui i vecchi del Napoli abbracceranno il nuovo Napoli: Alemao, Krol, Careca, Hamsik hanno già detto di sì. Il presidente ha chiesto ai due belgi in vacanza post-mondiale De Bruyne e Lukaku, che dovrebbero aggregarsi alla squadra il 5 agosto, di prendere parte ai festeggiamenti. Nessuno dei due ha ancora dato cenno di adesione anche perché anticipare il rientro non è sempre cosa agevole. Inviti massicci, a dirigenti del passato (ci sarà Perinetti), calciatori, allenatori (anche Bianchi ha declinato) e l’idea di far spostare la squadra da Castel di Sangro a bordo di van per guadagnare tempo”.