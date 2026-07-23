Gazzetta – Napoli, si può tornare sul mercato in difesa. Gatti primo nome ma non l’unico

L’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe costringere il Napoli a tornare sul mercato nonostante la politica del ‘vendere prima di comprare’ perpetuata. E, a tal proposito, Max Allegri ha già in mente dei nomi che potrebbero prender parte alla causa azzurra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome più gradito è quello di Federico Gatti. Non sarà però facile convincere la Juventus a rinforzare una rivale. Sullo sfondo c’è anche Oumar Solet dell’Udinese, che ha già un background internazionale ed è desideroso di vivere le notti di Champions. Di seguito, ecco quanto riportato.

“È possibile, allora, che Max possa chiedere al club di intervenire in fretta, almeno per sistemare la difesa. Federico Gatti è un suo fedelissimo e Allegri lo aveva già indicato come alternativa a Gila a suo tempo. Per la Juve è fuori dal progetto, ma comunque trattare con un club “rivale” non è mai semplice, specie quando si hanno delle priorità. Manna dovrà guardarsi intorno, sondare piste alternative anche all’estero. In Inghilterra si è parlato di un sondaggio per Benoit Badiashile del Chelsea, smentito però dal Napoli. E allora, magari, potrebbe tornare di moda anche la candidatura di Oumar Solet dell’Udinese, già nel mirino azzurro in passato. Anche Solet è un destro, ma ha giocato tante volte a sinistra in carriera, sia nella difesa a quattro sia in quella a tre. Conosce bene il nostro campionato, ha esperienza internazionale, fisico e senso tattico. E ha pure l’ambizione di giocare in un top club e di vivere le notti di Champions”.