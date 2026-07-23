CdS – Napoli-Arezzo, tante assenze ma emerse due gravi problematiche

Scritto da:
Elia Falco
-
Db Udine 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Udinese-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

Il Napoli perde la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo con il risultato di 1-3. Un match, scrive Il Corriere dello Sport, segnato dalle tante assenze tra infortunati ed elementi ancora non rientrati dai Mondiali. Ma, da questo risultato emergono due problematiche da sottolineare con la matita rossa. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“A un mese dall’esordio in campionato contro il Genoa a Marassi, sullo stesso campo e contro lo stesso avversario, il Napoli di Allegri ha inaugurato la stagione con un’altra sconfitta con l’Arezzo. La seconda consecutiva a un anno esatto di distanza: 0-2 il 22 luglio 2025 e questa volta 1-3. Sta diventando una sorta di classico delle estati a Dimaro, ma questa è soltanto una curiosità. I dati salienti dell’esordio della squadra di Max, invece, sono altri. Innanzitutto è tornato il 4-3-3. E ancora: perdere e partire con il piede sbagliato non fa mai piacere a nessuno neanche in amichevole, ci mancherebbe, ma gli assenti di spessore nei punti nevralgici della formazione e soprattutto del sistema sono troppi. L’elenco parla da sé: McTominay, Neres, De Bruyne, Gilmour, Olivera, Lang, Lukaku, Beukema e Buongiorno. E infatti non sono casuali i due elementi maggiormente negativi emersi dal debutto: scarsa concretezza offensiva, problema atavico ereditato dalle due stagioni precedenti e chiaramente aggravato dalla mancanza di McT, David e soci; e soprattutto carenze difensive sia in copertura sia in costruzione“.

Articolo precedenteIl Mattino – Napoli-Arezzo, primo tempo senza senso. Tante attenuanti, ma nemmeno salti di gioia
Articolo successivoIl Mattino – Centenario Napoli, quanti inviti! Solo Reja certo di partecipare tra gli allenatori. Ci saranno Hamsik, Careca e non solo

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE