CdM – Napoli-Arezzo, Allegri ha proposto alcuni suoi principi ma il cantiere è alle prime pietre

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dell’amichevole Napoli-Arezzo, che ha visto gli uomini di Allegri venir scofitti per 1-3. Una partita che non preoccupa per il risultato, ma che dimostra come Max Allegri abbia ancora tanto lavoro da fare per plasmare la squadra. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il risultato nei primi giornidella preparazione estiva conta poco, bisogna andare a fondo, invece, nel lavoro per capire cosa viene fuori dalla gara contro la squadra di Christian Bucchi neopromossa in serie B. Lo farà Allegri stamane con il primo allenamento dopo la sconfitta mentre nel pomeriggio ci sarà una mezza giornata di riposo conclusa poi una cena nella consueta malga tra le Dolomiti. Ci sarà da verificare anche le condizioni di Lucca che, dopo aver colpito un palo che poteva valere il 2-2, si è fermato per un infortunio alla caviglia destra che l’ha costretto a lasciare il campo qualche minuto prima del fischio finale. Allegri ha provato a portare in campo i principi di gioco su cui lavora durante gli allenamenti: la linea difensiva a quattro, il 4-3-3, i meccanismi nella pressione alta e nella ricomposizione sotto la linea della palla ma il cantiere è ancora alle prime pietre. Il Napoli apre il campo troppo facilmente quando subisce le ripartenze, la difesa senza Beukema e Buongiorno ha delle falle sia in copertura, come dimostrano i tre gol subiti, che nella costruzione del gioco. Senza Olivera, McTominay, De Bruyne, Neres, Gilmour, con Lobotka, Vergara e Politano che hanno giocato soltanto nella ripresa, il Napoli nel processo di valutazione dell’organico vive l’estate all’insegna della pazienza. Lindstrom non ha convinto e nel primo tempo, quando l’Arezzo si è abbassato dopo il gol, il Napoli ha fatto fatica a rendersi pericoloso costruendo le migliori occasioni su palla inattiva nel primo tempo, salvo un’occasione in cui Hojlund sullo 0-0 non ha trovato lo spunto vincente a tu per tu con Seculin in uscita. Il gol è arrivato soltanto su rigore procurato da Vergara, è andato a segno Politano che ha spedito il pallone in rete dopo che Serban gli aveva parato il tiro dal dischetto”.