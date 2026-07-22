Tuttosport – Non solo entrate e uscite, Manna al lavoro anche per la gestione dei rinnovi. I dettagli

Non solo entrate e uscite, Giovanni Manna è al lavoro per risolvere la questione rinnovi. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sono diversi i giocatori del Napoli il cui contratto scadrà a fine stagione. Si passa da Lukaku e De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e Anguissa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sempre in prima linea sul campo c’è il direttore sportivo Manna, impegnato su più fronti: mercato in uscita, ma soprattutto gestione dei rinnovi. Sono diversi i giocatori in scadenza il prossimo anno: Meret, Mazzocchi, Anguissa, Lukaku e De Bruyne. Questi ultimi due arriveranno a Castel di Sangro il 5 agosto e sono i due giocatori più pagati della rosa: circa 20 milioni di euro annui. Sul fronte Anguissa, invece, il futuro resta ancora da definire. Il numero 99 dei partenopei è tra i più brillanti e coinvolti in questi primi giorni di lavoro e rappresenta un tassello centrale nel progetto di Allegri, al pari di Lobotka, in scadenza nel 2027 ma con opzione per un ulteriore anno a favore del Napoli”.