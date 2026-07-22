Tmw – Rao, spunta l’interesse del Pisa. Il Napoli chiede un milione per il prestito

Tra i giovani più interessanti e ricercati di proprietà del Napoli figura Emanuele Rao. Il classe 2006, messosi in mostra con la maglia del Bari, ha attirato l’interesse di diversi club della serie cadetta. Gli azzurri vorrebbero lasciarlo partire in prestito, così da permettergli di crescere altrove e di tornare con maggiore consapevolezza. Uno dei club maggiormente interessati è il Pisa, che vede nell’ala il profilo giusto per poter puntare al ritorno in Serie A. Il Napoli non ha però intenzione di fare sconti. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, la società richiede un milione di euro per il prestito secco. Ora, i toscani dovranno decidere se tentare il colpo oppure lasciar perdere.