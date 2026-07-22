Tmw – Il punto sul mercato del Napoli, soluzione interna per Buongiorno. Milinkovic-Savic in uscita, Lukaku in bilico

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha fatto il punto sul mercato del Napoli attraverso Tuttomercatoweb. Qui, si sono delineate quali potrebbero essere le possibili strategie degli azzurri. L’idea è quella di sfoltire la rosa per poi affondare dei colpi mirati. Piace Gatti per la difesa, anche se per sopperire all’infortunio di Buongiorno si studiano delle soluzioni interne. Verso la cessione anche Vanja Milinkovic-Savic. Discorsi simili anche per Lukaku e Lucca, il cui futuro verrà tracciato a breve. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“E veniamo al Napoli. L’infortunio a Buongiono è stato una brutta tegola. Il difensore si opererà e i tempi di recupero sono abbastanza lunghi. Al momento la decisione è quella di fare affidamento alle forze interne. Poi quando la rosa verrà un po’ sfoltita il Napoli si muoverà in maniera decisa per fare un’entrata. Per il ruolo di centrale l’ipotesi più concreta rimane Gatti, che già in passato era stato nel mirino degli azzurri. Allegri lo conosce molto bene e potrebbe essere una buona soluzione. Per quanto riguarda la porta, è sempre più probabile la cessione di Milinkovic-Savic. Il numero uno serbo arrivato appena un anno fa dal Torino per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ha mercato soprattutto all’estero. La Premier potrebbe essere la soluzione più giusta. Allo stato attuale il club che si è mosso con più determinazione è l’Hull City. Il Napoli è pronto a trattare sulla base di non meno di 15 milioni di euro per evitare una minusvalenza. E poi c’è l’attacco. Dato per scontato che il centravanti sarà Hojlund, la società azzurra dovrà decidere a breve il futuro di Lukaku, che anche a livello ingaggio pesa molto. Il belga ha un solo anno di contratto e presto Allegri dovrà prendere una decisione. Stesso discorso per Lucca, che è rientrato dal prestito al Nottingham Forest. La sensazione è che l’ex Udinese possa partire di nuovo. Difficile che ci possa essere una cessione a titolo definitivo visto che la scorsa estate è stato pagato una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La Fiorentina si è affacciata alla finestra. I viola hanno in uscita Piccoli e per questo stanno pensando a Lucca per arricchire il proprio reparto offensivo”.