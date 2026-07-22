Pedullà – Infortunio Buongiorno, il Napoli frena per la partenza di Obaretin

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha obbligato il Napoli a dover rivedere i suoi piani per quanto riguarda la composizione della difesa. Non è da escludere un nuovo investimento. Verranno però fatte delle nuove riflessioni sugli uomini già a disposizione, valutando se tenerli in rosa per questa stagione. Tra gli indiziati c’è anche Nosa Obaretin, la cui cessione è al momento bloccata. Il classe 2003 piace al Genoa, che però dovrà attendere le prossime decisioni della società azzurra. Lo riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia sul proprio sito ufficiale.

“La diagnosi arrivata per Buongiorno ha portato il Napoli a fare alcune riflessioni sull’intero organico, a maggior ragione sul reparto difensivo. Il club azzurro dovrà decidere se intervenire prima degli esuberi (in tal caso un nome potrebbe essere Gatti) oppure se aspettare ancora. Una decisione che coinvolge Nosa Edward Oberatin, qualche giorno fa avevamo detto che il Genoa (all’inseguimento del classe 2003 fin dallo scorso gennaio) avrebbe dovuto avere pazienza. A maggior ragione adesso visto che il Napoli per il momento vuole riflettere”.