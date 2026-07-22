Pedullà – Il Frosinone lavora per Zerbin e Hasa. C’è fiducia

Il Frosinone ha da tempo messo gli occhi su Alessio Zerbin e Luis Hasa, entrambi in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, c’è stato un avvicinamento tra le parti per il primo. I ciociari confidano di battere la concorrenza di Padova e Verona. Cresce però anche la fiducia per il secondo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Frosinone lavora da giorni su due obiettivi in uscita dal Napoli, stiamo parlando di Zerbin e Hasa. C’è stato un avvicinamento per il primo, il club ciociaro confida di metterlo presto a disposizione di Alvini e di battere la concorrenza di Padova e Verona. Cresce la fiducia anche per Hasa, un profilo che per il Frosinone può essere protagonista anche in Serie A”.