Mauro: «Napoli può rilanciare Allegri. La rosa è forte anche senza mercato»

Massimo Mauro, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Qui, ha parlato della stagione che sta per prendere il via e, tra le varie squadre, ha parlato anche del Napoli di Allegri. Di seguito, un estratto delle sue parole.

In tutto questo, manca soltanto un mese alla Serie A.

«Juve, Inter e Roma devono darsi una mossa. Senza infortuni, il Napoli ha un organico meraviglioso. E vedo molto bene il Como».



«Napoli? È ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo che del club. E occhio a Favasuli, sarebbe un ottimo rinforzo».