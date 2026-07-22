Il Mattino – Il Napoli chiederà alla Lega di aprire il settore ospiti quando scattano i divieti di trasferta. Il Viminale apre ma ad una condizione

Il Napoli vuole presentare alla Lega una proposta per favorire il riempimento degli stadi quando scattano divieti per le trasferte. L’idea, riporta Il Mattino, è quella di aprire il settore ospiti quando questo viene chiuso. Il Viminale apre ad una possibilità in particolare: assegnare quei posti a scuole o ad associazioni di volontariato. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli porterà in Lega una serie di proposte per cercare di favorire il riempimento degli stadi quando scatta il divieto per le trasferte dei tifosi ospiti. L’obiettivo del club azzurro, come trapela, è quello di trovare una soluzione quando – molto spesso – la rivalità e il rischio di incidenti spinge l’Osservatorio a bloccare le trasferte. Al Maradona succederà, ancora, con Roma, Juventus e Cagliari, giusto per fare degli esempi. Ecco quei 4200 posti della tribuna laterale il Napoli vorrebbe poterli riempire nelle grandi notti in cui scattano i divieti. Il Viminale non pensa che possano esserci margini ma apre alla possibilità che quei posti siano destinati a bambini delle scuole o associazione di volontariato e così via. Non una soluzione semplice”.