Gazzetta – Il Verona sorpassa il Padova per Cheddira: c’è l’accordo con il giocatore

Il Verona ha scavalcato il Padova nella corsa a Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante marocchino sembra essere molto vicino ai gialloblù. L’ex Bari gradisce la proposta degli scaligeri, che sono ora chiamati a definire l’operazione. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Rientrato da Lecce e non convocato dal Napoli per il ritiro, ha espresso il desiderio di essere ceduto a titolo definitivo. La valutazione è di 4 milioni, un pensierino l’hanno fatto Cagliari e Parma, ma le vere trattative (con relative offerte) sono arrivate da Padova e Verona. Ma proprio l’Hellas ha fatto il rilancio decisivo per accontentare il Napoli: lunedì una delegazione del Padova è salita a Dimaro, nel ritiro azzurro, ma è tornata a casa a mani vuote, avendo saputo del sorpasso dei cugini. Che hanno anche il gradimento di Cheddira stesso e ora sono chiamati a definire l’operazione”.