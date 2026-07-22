Gazzetta – ADL a Dimaro, le strategie di mercato emerse nel colloquio con Allegri e Manna: occhio a tutti gli elementi e innesti mirati

Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Massimiliano Allegri di vedere da vicino tutti i giocatori a sua disposizione prima di passare al mercato. È quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli è ieri arrivato a Dimaro, dove ha avuto modo di incontrare il tecnico e il Ds Manna per discutere di mercato. La strategia è chiara: fare attenzione a tutti gli elementi della rosa. Questo, senza però rinunciare ad operazioni in entrata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Aurelio ha coronato un altro suo desiderio, quello di vedere l’amico Max sulla panchina del suo Napoli. Ha chiesto al tecnico di valutare da vicino tutti i giocatori sotto contratto, prima di prendere delle decisioni sul mercato. C’è grande sinergia tra De Laurentiis, Allegri e il ds Giovanni Manna, che passa giornate interminabili al telefono, per provare a chiudere qualche colpo in uscita. La rosa è XXXL, logico pensare che bisogna dare un taglio prima di provare a rinforzarsi. Strategie chiare, così come gli obiettivi. De Laurentiis è arrivato in Trentino accompagnato dall’ad Andrea Chiavelli. E i due, insieme, possono dare una accelerata alle tante questioni ancora in ballo. Il presidente ha avuto modo di parlare con Allegri – da ieri pomeriggio alle prese con l’influenza – e di cominciare a capire cosa pensa Max della squadra. La rosa, però, va completata e questo lo sa bene anche il presidente. Inevitabile che insieme al tecnico, a Manna e a Chiavelli si sia parlato anche di strategia di mercato. Allegri aspetta un vice Di Lorenzo e un esterno offensivo, oltre che un portiere“.