CdS – Lukaku è sul mercato, l’ingaggio pesa troppo. L’agente a caccia di soluzioni

Romelu Lukaku è sul mercato. Dopo un confronto con il procuratore Federico Pastorello si è deciso per intraprendere strade diverse salvo colpi di scena. L’agente è già a caccia di soluzioni, al netto della possibilità di rimanere e di onorare il terzo anno di contratto, tenendo conto del fatto che il Napoli non ha intenzione di svenderlo. Ma, a farla da padrone nella decisione è il peso dell’ingaggio: undici milioni lordi sono troppi. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku. Dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena. Tanto che il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito. Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, soprattutto alla luce del suo ottimo Mondiale, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. Decisamente importante, il suo: undici milioni lordi. E così, la macchina è in azione: nel 2024 fu acquistato per trenta milioni di euro dal Chelsea, con una quota sulla rivendita da destinare ai Blues, e dopo l’infortunio ha dimostrato negli States di essere tornato nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e di centravanti di razza. Ovvero: non sarà svenduto. In questo momento Lukaku è in vacanza con la famiglia, ma proprio ieri ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae al lavoro. Ha cominciato ad allenarsi, in attesa degli eventi e di raggiungere il Napoli a Castel di Sangro il 5 agosto, ferma restando la possibilità di rivedere i piani in virtù del mercato. A fine stagione era stato accostato alla Turchia, alla Saudi, alla Premier, al Monaco, all’Ajax e al solito”.